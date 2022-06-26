صنداي تايمز: الأمير تشارلز “قبِل مليون يورو نقدا” من رئيس وزراء قطر السابق

وطنا اليوم – كشفت “صنداي تايمز” تحقيقا قالت فيه عن مبالغ “قبِلها” الأمير تشارلز من رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني، مشيرة إلى أنها ذهبت لصالح مؤسسة خيرية تابعة لولي العهد البريطاني.

وبحسب الصحيفة، فإن الأمير تشارلز استلم مبالغ “وصل مجموعها إلى 3 ملايين يورو” بين عامي 2011 و2015.

وقد ذهبت هذه الأموال لصالح مؤسسة خيرية تابعة للأمير تشارلز، بحسب ما نقلته الصحيفة، التي أوضحت أنه “لا يوجد ما يشير إلى أن هذه المدفوعات كانت غير قانونية”.

وقالت الصحيفة إن الشيخ حمد بن جاسم قدّم في إحدى المناسبات “مليون يورو نقدا في حقيبة سفر”.