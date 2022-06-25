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الفيصلي يهزم الوحدات ويعتلي صدارة دوري المحترفين

منذ دقيقتين
الفيصلي يهزم الوحدات ويعتلي صدارة دوري المحترفين

وطنا اليوم  _ صعد الفيصلي لصدارة دوري المحترفين بعد فوز مستحق على الوحدات بهدف دون رد، على ستاد عمان الدولي لحسابات الجولة الثامنة من دوري المحترفين.

وحقق هدف اللقاء المحترف العماني حاتم الروشدي في الدقيقة 7 من عمر الشوط الأول من تسديدة يسارية قوية سكنت شباك احمد عبد الستار.

وشهدت المباراة أجواء حماسية وسط شلال من الفرص لفريق الفيصلي على مرمى الوحدات، ليرفع الفيصلي رصيده إلى 18 نقطة فيما تجمد رصيد الوحدات عند النقطه 11 .

مثل الفريقين:

-الفيصلي: يزيد أبوليلى، أنس بني ياسين، حسام أبوالذهب (إبراهيم دلدوم)، سالم العجالين، إحسان حداد، نزار الرشدان، عبيدة السمارنة (ورد البري)، حاتم الروشدي، يوسف الرواشدة، مجدي العطار (فريد الشناينة)، ومحمد العكش (عبدالله عوض).

-الوحدات: أحمد عبدالستار، طارق خطاب، محمد الدميري، محمد أبو حشيش (عمر مناصرة)، فراس شلباية، بيتانج، أحمد إلياس (أحمد سريوة)، أحمد سمير (مالك علان)، منذر أبو عمارة (خالد عصام)، أنس العوضات (مهند أبوطه) ومحمد أنس.


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