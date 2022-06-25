وطنا اليوم _ اقدم اردني على طعن زوجته الاردنية ب ١٦ طعنة اثر خلافات بين الاثنين، فيما اكد مطلعون وفاة الزوجة.
أردني يقتل زوجته في الامارات.. طعنها ١٦ طعنة
منذ دقيقة واحدة
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