رسالة هامة لطلبة التوجيهي

وطنا اليوم _ وجهت وزارة التربية والتعليم رسالة لطلبة التوجيهي بالتزامن مع قرب الامتحانات التي ستعقد في الفترة 30 حزيران الحالي وحتى 25 تموز المقبل.



وقالت الوزارة، في إدراج لها على “فيسبوك”: “عزيزي الطالب.. استعدادا لامتحان الثانوية العامة عند الدراسة اختر مكانًا هادئًا ذا إضاءة وتهويةٍ مناسبتين واجلس بوضعٍ صحِّي”.



وأضافت: “اختر الوقت المناسب، وأفضل الأوقات هو الصَّباحُ الباكر، كما خذ قسطًا كافيًا من النَّوم، وتجنَّب الإفراط في السَّهر”.



ودعت الطلبة إلى تناول كمياتٍ معتدلةً من الطَّعام الصِّحي؛ لما فيه تقويةٌ للجسم وإنعاشٌ للذَّاكرة.



وختمت الوزارة رسالتها بقولها: “جدِّد عزيمتك كُلَّما فترت؛ أنت قادرٌ على النَّجاح”.