4183 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

وطنا اليوم _ بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 4183 طنا، منها 3009 أطنان من الخضار، و960 طنا من الفواكه، و214 طنا من الورقيات.







وبحسب السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام الواحد، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 7 إلى 15 قرشا، والبصل الناشف بين 15 إلى 25 قرشا، والبطاطا بين 20 إلى 35 قرشا، والبندورة بين 7 إلى 15 قرشا، والجزر بين 15 إلى 25 قرشا، والخيار بين 15 إلى 35 قرشا، والزهرة بين 15 إلى 25 قرشا، والكوسا بين 20 إلى 30 قرشا، والليمون بين 40 إلى 60 قرشا، والموز البلدي بين 50 إلى 70 قرشا، والبطيخ بين 15 إلى 25 قرشا