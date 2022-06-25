تشكيلة الفيصلي والوحدات

وطنا اليوم _ دفع فريقا الفيصلي والوحدات، بتشكيلتين متوازنتين للقمة المرتقبة التي تجمعهما مساء السبت، على إستاد عمان الدولي، في ختام الجولة الثامنة لبطولة دوري المحترفين لكرة القدم.



وجاءت تشكيلة الفيصلي على النحو التالي:



يزيد أبو ليلى، أنس بني ياسين، حسام أبو الذهب، سالم العجالين، إحسان حداد، نزارالرشدان، عبيدة السمارنة، العُماني حاتم الروشدي، مجدي عطار، يوسف الرواشدة، محمد العكش.



فيما جاءت تشكيلة الوحدات كالآتي:



أحمد عبد الستار، طارق خطاب، محمد الدميري، محمد أبو حشيش، فراس شلباية، الكاميروني بيتانغ، أحمد الياس، أحمد سريوة، منذر أبو عمارة، أنس العوضات، الغاني محمد أنس.