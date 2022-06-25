الحنيفات: مخزون الشعير يكفي لأكثر من 10 أشهر

وطنا اليوم _ قال وزير الزّراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم السبت، إن مخزون القمح بالأردن يعد الأعلى على مستوى الدول العربية، مشيرا إلى أنه يكفي لمدّة تزيد عن 13 شهرا.



وأضاف الحنيفات عبر تصريحات تلفزيونية، أنّ مخزون الشّعير يكفي لأكثر من 10 أشهر.







واكد أن ارتفاع أسعار الأعلاف عالميا، ما سينعكس على معظم المنتجات الغذائيّة والمواشي الحيّة.







وأوضح الحنيفات أنّ المواشي المحليّة والمستوردة المقدّرة بنحو 600 ألف رأس تغطّي ضعف الاحتياجات في السوق الأردني خلال فترة عيد الأضحى المبارك.



وبين أنّ الوزارة فتحت باب الاستيراد من مناشئ مختلفة.