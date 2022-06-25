أورنج الأردن تعلن الفائزين بحملتها التشجيعية للاشتراك بحلول الإنترنت المنزلي

وطنا اليوم_استكمالاً لأنشطتها وحملاتها المتنوّعة، أعلنت أورنج الأردن عن أسماء الفائزين بحملتها التشجيعية التي كانت قد أطلقتها لمنح المشتركين الجدد والحاليين بحلول أورنج إنترنت المنزلي فرصة الفوز بجوائز قيّمة، وذلك بعد أن شهدت الحملة نجاحاً كبيراً يدل على إقبال السوق الأردني على الاستفادة من حلول أورنج الرقمية الأكثر كفاءة وسرعة والتي تعكس ثقة المشتركين بخدمات الشركة المتطورة كون أورنج المزوّد الأول والرئيسي لحلول الإنترنت في الأردن.



وتضمنت حملة أورنج لمشتركي أقوى إنترنت في الأردن جوائز مميزة، وهي سيارة 2022MG ZS التي كانت الجائزة الكبرى، بالإضافة إلى عشرة أجهزة أيفون 13 لمشتركي أورنج فايبر وأورنج ADSL و4G نت وين ما كان للاشتراكات الشهرية.



وأعلنت الشركة، بحضور المدير التنفيذي للتسويق وخدمات الزبائن لدى أورنج الأردن، السيدة نائلة الداود، عن أسماء الفائزين في حفل أقيم في فرعها الكائن في الدوار السابع بعد أن تم سحب الجوائز بحضور مندوب وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووفقاً لتعليمات الوزارة، حيث فاز السيد عمر اشتيوي بالجائزة الكبرى وهي سيارة MG ZS 2022، في حين فاز عشرة مشتركين آخرين بأجهزة أيفون 13.

وخلال تسليم الجوائز للفائزين، أكدت الداود اهتمام أورنج بالحملات التي تعزز تجارب المشتركين وتقدم لهم مزايا إضافية بما يتناسب مع مكانة أورنج كمزوّد رقمي رائد ومسؤول، إلى جانب حلولها المتقدمة وشبكاتها القوية التي تلبي مختلف متطلباتهم وتطلعاتهم وتواكب التطورات في مختلف القطاعات، لافتة إلى اعتزازها بثقة مشتركيها ومواصلتها كافة الجهود لتخطي التوقعات وخاصة عبر المبادرات السبّاقة والمتميزة في المملكة.

نبذة عن Orangeالأردن



تعد Orangeالأردن المزود الرقمي الرائد والمسؤول في المملكة وإحدى الشركات التابعة لمجموعة Orange العالمية، إذ تتميز بأفضل الشبكات والحلول الرقمية المبتكرة بما فيها خدمات الاتصال الثابت، الخلوي، الإنترنت، البيانات والحياة الذكية، من خلال فريق يضم أكثر من 1500 موظف يعملون بتميز لتلبية تطلعات واحتياجات المستخدمين الذين يصل عددهم إلى 4,3 مليون شخص في مختلف أنحاء الأردن.

تقدم Orange الأردن مجموعة واسعة من خدمات الاتصالات ليس للأفراد فحسب، إذ توفر أيضاً حلول متعددة ومصممة لتتناسب مع متطلبات القطاع المؤسسي والشركات من خلال علامتها التجارية (Orange Business Services – OBS).

تعتز Orange الأردن بقيمها السبعة الرئيسية وهي: الشفافية، المرونة، التركيز على النتائج، التركيز على الزبائن، التعاون، الاهتمام والتميز.



من خلال استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية، تواصل أورنج الأردن إحداث تأثير مستدام على حياة الأردنيين انطلاقاً من دورها المجتمعي ومكانتها الرائدة بالعمل على تنفيذ عدة برامج رقمية مجانية لتمكين المزيد من الأردنيين وتعزيز الشمول الرقمي بما يعود بالنفع على التنمية الاقتصادية والمجتمعية، وذلك من خلال التركيز على ثلاث محاور رئيسية: التعليم الرقمي، الشمول الرقمي والريادة.

لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo

نبذة عن Orange

تعتبرOrange أحد مشغلي الاتصالات الرائدين في العالم بحجم مبيعات يصل الى 42.5 مليار يورو في 2021 وبعدد موظفين يصل الى 140,000 موظف في جميع أنحاء العالم حتى 31 كانون الثاني/ديسمبر 2021، بما فيهم 78,000 موظف في فرنسا. وتخدم الشركة قاعدة زبائن تصل إلى 271 مليون زبون حتى 31 كانون الثاني/ديسمبر 2021، بما فيها 224 مليون مستخدم لخدمات الهاتف الخلوي، و23 مليون مستخدم لخدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق. تتواجد الشركة في 26 بلداً حول العالم، وهي المزود الرئيسي لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للشركات متعددة الجنسيات حول العالم تحت العلامة التجارية Business Services Orangeلخدمات الأعمال.

وأطلقت المجموعة في كانون الثاني/ديسمبر 2019 خطتها الاستراتيجية الجديدة “Engage 2025” المنبثقة عن التزامها بمسؤوليتها الاجتماعية والبيئية، والهادفة لإعادة هيكلة نموذج أعمال Orange كمشغّل للخدمات. حيث، ستسرع الشركة نمو أهم منتجاتها، وتركز على مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي في خلق نموذجها الخاص بالابتكار، وستعزز مكانتها كصاحب عمل مسؤول يقدم ظروف عمل جاذبة ومتكيفة مع المهن المستحدثة.