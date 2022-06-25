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الكوفحي يقر نظام جديد للمكافآت في بلدية اربد

منذ دقيقتين
الكوفحي يقر نظام جديد للمكافآت في بلدية اربد

وطنا اليوم _ أقر مجلس بلدية اربد الكبرى نظاماً جديداً للمكافآت الخاصة بموظفي البلدية وفق رئيس المجلس الدكتور المهندس نبيل الكوفحي.
وأكد الكوفحي ان النظام الجديد يقوم على مبدأ العدالة والتحفيز والتوسع والشمول، وتم اقراره بعد مراجعة آلية منح المكافآت التي كانت معتمدة سابقاً، ووضع معايير جديدة شاملة لاحتساب المكافآت.وبين أن الأسس التي اعتمدت تضمنت تحفيز الموظفين على العمل النوعي كما شملت توسيع قاعدة المستفيدين من تقاضي المكافآت بإضافة 1000 موظف للمرة الأولى.

وأشار الكوفحي ان بلدية اربد الكبرى تحملت نصف مليون دينار إضافي هذا العام نتيجة هذا التوسع، وذلك بهدف زيادة الإنتاجية للموظفين وتقليل الهدر في المال العام، مؤكداً ان هذا الأمر بدأ ينعكس ايجاباً على سياسات البلدية في الترشيد وتقليل الأخطاء.


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