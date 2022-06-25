حادث تصادم بين (3) مركبات على طريق كفر أسد – اربد

وطنا اليوم _ تعاملت فرق الإسعاف والإنقاذ في مديرية دفاع مدني غرب اربد، ظهر السبت، مع حادث تصادم وقع على طريق كفر أسد باتجاه اربد.



وقال مصدر أمني أن الحادث وقع ما بين ثلاثة مركبات، ونتج عنه إصابة واحدة، وقامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة وإخلاء الإصابة إلى مستشفى الأميرة بسمة التعليمي.



وأضاف المصدر أن مجموعات الأمن العام تواجدت في الموقع، وعملت على تسهيل حركة المرور، وفتح مخطط كروكي للوقوف على أسباب الحادث.



