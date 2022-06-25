الحكم بالاشغال المؤقتة 12 عاما لشاب نقل مخدرات من سوريا إلى الأردن

وطنا اليوم _ صادقت محكمة التمييز على حكم لمحكمة أمن الدولة يقضي بوضع متهم قام بنقل كميات كبيرة من الحبوب المخدرة من سوريا إلى الأردن بالاضافة الى مادة الحشيش، بالاشغال المؤقتة مدة 12 عاما وتغريمه عشرة آلاف دينار.



ووفق قرار محكمة التمييز، فان المتهم تربطه علاقة صداقة مع شخص من تجار المخدرات مقيم في سوريا ولرغبته في الحصول على المال بطريقة غير مشروعة اتفق معه للقيام بنقل المواد المخدرة من الحدود السورية الى داخل المملكة.



ويشير القرار إلى أن المتهم قام بنقل كميات كبيرة من حبوب الكبتاجون المخدرة من سوريا للأردن وقام بتسليم جزء منها الى شخص لم يكشف التحقيق عن هويته وباع جزء اخر وقام بتكرار عملية نقل وبيع المخدرات من كبتاجون وحشيش مرتين مقابل مبلغ (25000) دينار، الى ان جرى القاء القبض عليه.



وكانت محكمة أمن الدولة قررت ادانته بجناية نقل مواد مخدرة بقصد الاتجار بها مرتين وجرم بيع مادة مخدرة بقصد الاتجار وقضت بوضعه بالاشغال المؤقتة مدة (12) عاما وتغريمه عشرة آلاف دينار.



وأيدت محكمة التمييز الحكم وقالت إنه مشتملا على كافة الشروط الواجب توافرها فيه من حيث الواقعة الجرمية والتسبيب والعقوبة.