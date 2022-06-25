بعد إنسحاب السواعير و من قبله زيادين ، اراده امام اما الانهيار او الانتقال الى مساحة “الميثاق”

وطنا اليوم – قرر رئيس لجنة الاحزاب في اللجنة الملكية و النائب السياسي الاسبق عدنان السواعير رفقة مجموعه كبيرة محسوبة على لون وسط اليسار عدم الاستمرار في مشروع ارادة تحت التاسيس.

السواعير عزى الاسباب الى تفرد في ادارة الامور و التركيز على جمع اعداد بدل من اشخاص قادرين على رسم برامج حقيقية قابلة للتطبيق و بناء حزب حقيقي. و قال ان الانتخابات ليست الهدف الوحيد في المرحلة القريبة بل بناء منظومة حزبية حقيقية يتشارك المنتسبين ببناءها و صياغه برامجها هي الهدف.

يشار الى ان النائب الاسبق و احد الشركاء الاساسين في المشروع قيس زيادين رفقة ٢٠٠ شخص من التيار المدني قد غادروا المشروع قبل شهر لفقدان البوصلة.

مراقبون قالو ان الضربات المتتالية قد تؤدي الى اضعاف المشروع و افقاده لون سياسي مهم كان السواعير و زيادين يعطيانه ليتركو المشروع الجديد في مساحة الوسط اليمين حيث هناك زخم كبير و يحتل الميثاق معظمه.

التطورات الاخيرة وضعت مشروع اراده في مربع الميثاق مما قد يؤدي الى دمج ارادة في الميثاق و تقوية الاخير في الساحة كابرز حزب شكل حديثا.

السواعير تمنى النجاح و الاستمرار ل ارادة و اشار الى انه في بدايات اي مشروع من الطبيعي ان تحصل خلافات سياسية و هذا المخاض متوقع حتى الوصول الى حالة النضوج و اشار الى انه من الافضل المغادرة قبل التاسيس و البدء في الاجراءات.

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