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الأحلام الكبيره تصنع أوطانا عظيمه !

منذ 15 ثانية
الأحلام الكبيره تصنع أوطانا عظيمه !

بــقــلــم :- السيد قـاسـم إبراهـيـم

مادبا هي بقعة الوسط الأردني و العمق الإقليمي لـ المملكة الاردنية الهاشمية و هي النسيج الحضاري و التاريخي و على مدخل مدينة مادبا تتمازج الوان الحضارات التي تنامت سنابلها بالخير والعطاء هي حكاية التنوع التاريخي عبر الأزمنة المختلفة . أرض الأديان السماوية التي تعانقهما المساجد و الكنائس التي هي نموذجا للتآخي والسلام للبشرية و مهداً للعراقة كما رمزاً للكون .
تتمتع المدينة بأعمدتها و أثارها المختلفة حيث تعايش عليها امبراطورية الدوله المؤابيه في القرن ١٣ قبل الميلاد كما تعتبر محطة لطريق الملوك والقوافل التجارية ما بين بلاد الشام و الجزيرة و مصر حيث أنها كانت مادبا الملاذ آلامن منذ فجر التاريخ على الرغم من خضوعها لتنوع الحكم بعصورها من أمويين و آشوريين و عمونيين و الغزو الفارسي آنذاك وفِي القرن الثاني خضعت تحت سيطرة العهد الروماني مما قامو بنهضة معمارية و قلاع تكرس هذه الحقبة التاريخية في عهدهم و حتى يومنا هذا رغم تعرض المدينة لعوامل و تضاريس و زلازل مدمره إلا انه تم الحفاظ على المتبقي منها من مخزون و موروث معماري و ثقافات وثقت آنذاك كانت في غاية الاهميه والارتباطات العقائدية
اشتهرت مادبا بالفسيفساء ك أفضل بقعة على مر العصور و كما تعرف بمدينة الفسيفساء و هناك خارطة الفسيفساء وهي جزء من أرضية كنيسة قديمة قد بنيت عام ١٨٩٦م فوق بقايا الكنيسة البيزنطية وتعود الخريطة الأقدم للأراضي المقدسه الى ٥٦٠ و الابرز عالميا
حيث يسكن هذه المدينة كوكبة من القبائل العربية و عشائر مختلفه بالاضافة عشائر من الديانة المسيحية اللذين ورثو و حافظو على الموروث التاريخي و الحضاري لمدينتهم كما تمتاز بجبالها و أوديتها و سهولها
أهم المناطق الداخلية •جبل نيبو و مكاور التي تعود ل العصر الروماني~البيزنطي •ماعين و تعود ل العصر المؤابي~البيزنطي •لواء ذيبان يعود الى العصر النبطي ~الملوكي و كما عرفت بأنها عاصمة مشيع وهو أحد ملوك مؤاب في القرن التاسع قبل الميلاد اللاهون تعود للعصر الرونزي~العثماني وأم الرصاص المخزون العريق وهي ذات وجهة و مقصد سياحي للعالم.
كما صنفت مادبا بالمدينة الأضخم بموروث الفسيفساء عالميا و المدرسة الاولى للفن والحضارات التي تحكي للعالم الحقبة الزمنية القديمة و ثقافاتها
ما زالت المدينة تمتلك موروثها المعماري من بيوت قديمة و مساجد و كنائس و بقايا شوارعها اصلية بنيت في العصور القديمة تروي لنا الماضي الفريد الذي يميزها و يجعلها محط أنظار العالم بمواقعها الدينية المتنوعة التي تعكس الهويه الدينية و القداسه منذ فجر التاريخ .

نمضي نحو مستقبل واعد لـ أجيال الحاضر و المستقبل


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