إخماد حريق اندلع في مستودع “تبن” في إربد

وطنا اليوم _ بوقوع حريق اندلع في مستودع يحتوي على 6500 شوال “تبن”، شمالي محافظة إربد.





وأضاف أن كوادر الدفاع المدني في مديرية دفاع مدني شرق إربد، تعاملت مع حريق اندلع في مستودع يحتوي على 6500 شوال “تبن” بمساحة كلية تقدر بـ750 متر مربع في منطقة مرو شمالي المحافظة.

وتمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد الحريق والسيطرة عليه بعد 5 ساعات من بدء عمليات الإطفاء دون وقوع إصابات بالأرواح.



وقال مالك المستودعات إن الجهات المختصة بذلت جهود كبيرة في إخماد الحريق بعد انهيار جزء من البناء، مبينا أن مادة “التبن” سريعة الاشتعال.

وقامت بلدية إربد الكبرى بمساندة الدفاع المدني بالآليات وهدم أجزاء من المبنى للمساعدة في إخماد الحريق.