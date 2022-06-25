الأغوار الشمالية : اصابة عين شاب بمنطقة”المشارع” من قبل صاحب اسبقيات

وطنا اليوم _ أقدم أحد أصحاب السوابق ليل الجمعة السبت على باصابة عين شاب في بلدة المشارع بلواء الأغوار الشمالية.





وقعت مشاجرة يوم أمس بين شخصين اثر خلافات سابقة بينهم في منطقة المشارع نتج عنه اصابه احدهما بجرح بالوجه وتم اسعافة إلى مستشفى الأميرة بسمة الحكومي وحالتة متوسطة





وقال مصدر أن شاب اسعف إلى طوارئ مستشفى أبي عبيدة الحكومي بعد تعرضه لاعتداء بأداة حادة ادة الى اصابة عينه بجروح من قبل أحد أصحاب السوابق.



وبين المصدر أن الأجهزة الأمنية في مديرية شرطة غرب اربد تمكنت فجر السبت من إلقاء القبض على الجاني وبوشر بالتحقيق تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.