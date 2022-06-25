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ستاد عمان يتحضر لاستقبال قمة جماهيرية يوم السبت

منذ دقيقة واحدة
ستاد عمان يتحضر لاستقبال قمة جماهيرية يوم السبت

وطنا اليوم _ يستعد فريقا الفيصلي والوحدات، للقاء يجمعهما يوم السبت المقبل، على ستاد عمان الدولي، في إطار منافسات الأسبوع الثامن بدوري المحترفين لكرة القدم.

ويتوقع أن تشهد المباراة التي تقام في ملعب النادي الفيصلي حضورا جماهيريا كبيرا.

ويخوض فريقا الفيصلي والوحدات تحضيرات استثنائية لهذه القمة الكروية، من خلال معسكرات مغلقة في الفندق، قبل المباراة بيوم واحد أو يومين، للسيطرة على تركيز اللاعبين في المباراة، وتوفير كافة سبل الراحة لهم، استعدادا للمباراة وبحثا عن حصد كامل النقاط.

وتعتبر المباراة استثنائية ايضا، كونها تحظى بحكام من الخارج، بناء على طلب نادي الوحدات.

واكد مدير نشاط الكرة في الوحدات زياد شلباية، أن فريقه يدخل قبل المباراة في معسكر مغلق في الفندق، استعدادا للقاء المهم الذي عادة ما يأتي قويا ومثيرا.

واشار شلباية في تصريحات صحفية، إلى جاهزية فريقه للمباراة، لافتا إلى أن اللاعب أحمد ثائر سيغيب عن المباراة بسبب حصوله على الانذار الثالث.

من جهته، اكد المدير الإداري لفريق الفيصلي حاتم عقل، جاهزية فريقه بحثا عن نقاط المباراة، معتبرا أن جمهور الفيصلي دائما ما يلعب دورا ايجابيا في تشجيع الفريق وحثه على الفوز.

وأضاف، ان فريقه جاهز للمباراة بقيادة المدير الفني جمال ابو عابد، كما أن اللجنة المؤقتة للنادي، رصدت مكافآت مالية مجزية في حال تحقيق الفوز.

وكشف عقل عن غياب المدافع براء مرعي عن المباراة، بسبب تعرضه لإصابة اضطرته للاحتجاب عن اللقاء المهم.


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