ذهبن جميعهن الى القبر ظلماً وبهتاناً … لماذا ؟

بقلم : وعد الدهام

ايمان رحمها الله وغيرها و غيرها ، صدقاً من ليلة البارحة وانا اريد ان اكتب لكن عظمة الموقف الموجع المُبكي المُحزن ألجم لساني و أوقف قلمي ، الى من يشرعون القوانين و الأنظمة ألم يكن الأولى والأهم عندما وضعتو كلمة الأردنيات في التعديلات الاخيرة ان تشرعو او تعدلو مادة تحمي الأردنيات العزيزات من حماقة و حقارة و ظلم بعض الذكور وليس الرجال ، هل لو ان العقوبة كانت الإعدام هل يُقدم ذلك الذكر على قتل روح طاهرة شريفة !!!!!

لم يستوصوا بالنساء خير يارسول الله ،،،

يجب تعديل نصوص المواد و يجب تطبيق عقوبة الإعدام لكي لا يأتي علينا وقت نندم و حينها لا ينفع الندم ،،،

الى رحمة الله تعالى ايمان ، و الله يصبر امك و اهلك على مصيبتهم ،،،