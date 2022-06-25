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عبر منشور على فيسبوك السواعير يعلن مغادرة “إرادة”

منذ 51 ثانية
عبر منشور على فيسبوك السواعير يعلن مغادرة “إرادة”

 

وطنا اليوم – أعلن النائب السابق عدنان السواعير اليوم السبت نيته وعدد من الاشخاص عدم الاستمرار في مشروع حزب إرادة.

وقال السواعير في منشور عبر فيسبوك، “بعد تجربة إستمرت أكثر من 5 شهور في مشروع حزب إرادة أحيطكم علماً عن نيتي وقبل الشروع بطلب التسجيل عن نيتي وعدد من الشريكات والشركاء بعدم الاستمرار في هذا المشروع”.

وأضاف السواعير، “خروجنا لا يأتي على أثر خلاف شخصي وإنما لعدم وضوح النهج السياسي لهذا المشروع وأين سيكون موقعه على الخارطة السياسية المقبلين عليها”.

وبين أن التجارب السياسية وخاصةً في هذه المرحلة المهمة وبعد إقرار قوانين تحديث المنظومة السياسية ولأننا في خضم هذا المشروع قد تحتمل الخطأ أو الصواب ولا بد من خوض هذه التجارب للوصول للقرار السليم والصائب، بعد تفكير ملي وبعد تريث وتروٍ وصلنا للقناعة بأن هذا المشروع لا يلبي الطموحات التي كنا قد دخلنا من أجلها ألا وهي بناء حزب ديمقراطي وطني إصلاحي يعتمد البرامج كأساس لعمله ووضوح المشروع السياسي.

وتابع، “سيكون لنا لقاء في الأيام القادمة للحديث بهذا الشأن وأترك لكم كامل الحرية في قراركم بخصوص مشروع إرادة”.

وأكد أن بناء الأحزاب هي مسؤولية وطنية تقع على كاهل كل شخص يؤمن بأننا ننتقل نحو مرحلة جديدة أساسها العمل الحزبي لأنه يشكل الحاضنة الرئيسة للعمل السياسي وقناعتي أن الفرصة مهيئة للبدء بحرية كاملة وعلى الأسس الصحيحة المعتمدة على البرامجية وعلى إنتشار هذه الأحزاب على مساحة الوطن للمشاركة بشتى أنواع الإنتخابات.

وأوضح أن مدى نجاح عمل الأحزاب يعتمد بشكل كبير على خطها السياسي وعلى المساحة التي ينتمي لها كل حزب ووضوح ذلك دون مواربة وغموض.


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