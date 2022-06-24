الامير الحسين الفارس كل عام وانتم بالف خير



وطنا اليوم_بقلم خليل قطيشات



يحتفل الاردنيون هذه الايام بعيد ميلاد سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله امير القلوب ، كيف لا وأنت الذي جمعت الوطن وابناؤه على حبك والوفاء لك ولجلالة الملك ، الامير المتواضع البشوش الاردني الهاشمي الذي عشقه الصغير قبل الكبير وزرع في نفوسهم حب الوطن .



قليلٌ هم مَن صنعوا التاريخ سيدي ونادرون هم مَن يحفرون أسماءهم في قلوب وعقول ابناء الوطن ، الحسين بن عبد الله .. عطاء لا محدود ومجهود متواصل بلغة الملهم تربى على يد قائد فذ وهو حفيد الحسين الباني .



أن الكلمات لن توفيك حقك سيدي ، فأنت أكبر من كل الكلمات ، وحبك أعظم من كل المعاني لكنه الواجب ، إذ علينا أن نتذكر مواقفك العظيمة ، ونستذكر مآثرك ، ونرويها للأجيال ، لتكون دروساً لهم ، ومنهاجاً مباركاً يسيرون عليه فالحروف يعانقها الشموخ والكلمات تمتطي عبارات العز والفخر في هذه المناسبة فكل عام وانتم بخير .

الامير الفارس الذي نذر نفسه مخلصاً صادقاً يعطي بلا حدود فحرصه على مصالح شعبه وتطوير إمكانيات الوطن وتقدمه وازدهاره واضح وجلي في كافة المجالات تراه بين اقرانه من الشباب وبين ابناء الجيش العربي الباسل جندي مخلص لارضه ووطنه ، وتجده بين ابناء العشائر واحدا من رجالات الوطن شامخا ، قويا اميرا هاشميا متواضعا محبا للجميع .



كل عام وسيدي الحسين بالف خير في ظل حضرة صاحب الجلاله عبد الله الثاني بن الحسين



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