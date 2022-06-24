عاجل | تطورات جديدة حول إصابة سيدة داخل منزلها بإطلاق نار في اربد

وطنا اليوم_قال مصدر امني انه لاحقا للمشاجرة والإصابة في محافظة اربد فقد تم القاء القبض على الطرف الثاني في المشاجرة اضافة الى ضبط السلاح الناري المستخدم وما زال التحقيق جارياً .



و وقعت مشاجرة بين شخصين من ذوي الاسبقيات في مخيم اربد ، وقام احدهما باطلاق عيارات نارية باتجاه الاخر مما ادى الى اصابة سيدة كانت داخل منزلها .



واسعفت للمستشفى فيما جرى ضبط مطلق النار والذي تبين انه من جنسية عربية والبحث جار عن الاخر .