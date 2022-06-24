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التربية: لا أسئلة بامتحان التوجيهي من خارج المنهاج

منذ 4 دقائق
التربية: لا أسئلة بامتحان التوجيهي من خارج المنهاج

وطنا اليوم_قالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، الدكتورة نجوى قبيلات، إن مستوى أسئلة امتحان الثانوية العامة تشابه الامتحانات التي يجريها المعلمون لطلبة التوجيهي بالمدارس.

وأضافت قبيلات، عبر التلفزيون الأردني، مساء الجمعة، أن الأسئلة ستكون في 3 مستويات، أولها المعرفة، وثانيها المهارات المتوسطة، وآخرها المبني على المهارات العقلية.

وأكدت قبيلات، أن الأسئلة لن تكون من خارج مناهج الثانوية العامة.

وبينت أن أسئلة الاختيار من متعدد هي نمط عالمي للامتحانات وليس محلي، مضيفة أن بعض المناهج ستشهد أسئلة إنشائية.


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