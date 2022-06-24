3 عواصم عربية تذيلت قائمة المدن الأكثر ملاءمة للعيش

وطنا اليوم:حلّت عواصم 3 دول عربية وهي (دمشق، وطرابلس الليبية، والجزائر العاصمة)، بالإضافة إلى سبع مدن من الشرق الأوسط، في ذيل تصنيف أكثر المدن ملاءمة للعيش فيها للعام 2022، الذي تعده مجلة “ذي إيكونوميست”.

وأرجع التقرير تأخر هذه الدول بسبب الصراعات والحروب الدائرة فيها، وفي المقابل هيمنت أوروبا على المراكز العشرة الأولى، حيث تواجد 6 مدن منها ضمن القائمة.

وفيما يلي إنفوغراف بأفضل وأسوأ المدن للعيش فيها للعام 2022 :