القبض على مطلق النار الثاني في مشاجرة إربد

وطنا اليوم:ألقت الجهات الأمنية القبض على الطرف الثاني في المشاجرة التي وقعت مساء اليوم الجمعة بين شخصين من ذوي الاسبقيات في مخيم اربد حيث قام احدهما باطلاق عيارات نارية باتجاه الاخر ما أدى الى إصابة سيدة كانت داخل منزلها واسعفت للمستشفى، وفق مصدر أمني.

وأكد المصدر بانه تم ضبط السلاح الناري المستخدم .

وكانت الجهات الأمنية قد ضبطت مطلق النار الأول والذي تبين انه من جنسية عربية.