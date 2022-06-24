13 قتيلا في مواجهات بين الشرطة المكسيكية وعصابات المخدرات

وطنا اليوم:لقي أربعة عناصر من الشرطة المكسيكية حتفهم، وتسعة آخرين مشتبه بانتمائهم إلى عصابة، بينهم امرأة، في أثناء عملية تحرير مختطفين في ولاية خاليسكو.

وقالت السلطات الرسمية المكسيكية، إن تم تحرير رجلين كانا مختطفين في إحدى ضواحي مدينة غوادالاخارا، بعد ساعة من تبادل إطلاق النار.

وأوضح المدعي العام لولاية خاليسكو لويس مينديس رويس، أن الشرطة استجابت لمكالمة وردت عبر خط الطوارئ، يفيد بوجود مسلحين أخرجوا أشخاصا مكممين من شاحنة صغيرة.

وتوجه عناصر الشرطة إلى المكان حيث استقبلتهم امرأة أكّدت أن البلاغ “كاذب”، بعد ذلك، تعرضت دورية الشرطة لإطلاق نار.

وأوقف ثمانية أشخاص، ثلاثة منهم أصيبوا بجروح خطرة خلال تبادل إطلاق النار، وتم ضبط أسلحة وذخيرة، حسبما أفاد حاكم خاليسكو انريكي ألفارو.

عصابات إجرامية في المكسيك

ومنذ مطلع العام، قُتل عشرة عناصر من الشرطة في ولاية خاليسكو وهي من الولايات المكسيكية الأعنف بسبب تواجد عصابات إجرامية فيها بما فيها عصابة الجيل الجديد في خاليسكو Jalisco Nueva Generación التي تعتبرها السلطات مسؤولة عن الكثير من جرائم القتل والاختفاء، بحسب ما نقلت وكالة “فرانس برس”.

ورئيس تلك العصابة نيميسو “ال مينشو” أوسيغيرا هو من أكثر تجار المخدّرات الملاحقين في العالم، بحيث تعرض إدارة مكافحة المخدرات الأميركية مبلغ 10 ملايين دولار في مقابل إلقاء القبض عليه.

ومنذ كانون الأول/ديسمبر 2006 عندما أطلقت الحكومة عملية عسكرية لمكافحة المخدرات، قتل في المكسيك أكثر من 340 ألف شخص، وفقا للأرقام الرسمية