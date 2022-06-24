التربية : نتائج التوجيهي ستكون جاهزة في هذا الموعد

وطنا اليوم:دعت وزارة التربية والتعليم، طلبة الثانوية العامة “التوجيهي”، إلى ضرورة التركيز على الطمأنينة والراحة النفسية والابتعاد عن التخبط في الدراسة وكثرة الأساتذة، بالإضافة إلى الهدوء وترتيب الأفكار.

وقالت أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، إنه لا جديد في هذا العام بالنسبة لطبيعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة، وأن الوزارة عمدت على رفع نسبة الأسئلة الإنشائية في ثلاثة مباحث هي “الرياضيات، العربي، والإنجليزي”، بنسبة قد تصل من 30 إلى 50 في المئة، فيما تكون بقية الأسئلة اختيار من متعدد،مشيرة في ذات الوقت إلى أن جميع الأسئلة من الكتب الدراسية.

مراكز امتحانات التوجيهي

وأضافت قبيلات أن عدد طلبة التوجيهي في جميع أنحاء المملكة للدورة الصيفية من العام الحالي يبلغ 204,189 طالبا وطالبة، موزعين على قرابة 800 مركز امتحاني، مبينة أن هناك مراكز امتحان في مركز الحسين للسرطان ومراكز الإصلاح والتأهيل.

وأوضحت أن فترة الامتحانات التي تنطلق يوم الخميس 30-6-2022 وتنتهي يوم الإثنين 25-7-2022، كالمعتاد فهناك امتحانات تستمر ساعتين وساعتين ونصف الساعة، وأن هناك 10 دقائق إضافية تمنحها الوزارة بدل توزيع أوراق غير محتسبة من وقت الامتحان.

وأكدت قبيلات على الطلبة ضرورة تواجدهم قبل موعد الامتحان بنحو ساعة، لافتة إلى أن مراكز الامتحانات ستوفر لكل طالب مقلمة تحتوي على كل ما يلزمه.

أجواء مريحة لطلبة التوجيهي

وشددت على ضرورة أن يبتعد أولياء الأمور عن إعلان حالة الطوارئ والتعامل بهدوء مع الامتحانات وتوفير الأجواء المريحة للطالب ومساحات للترفيه عن النفس، كما دعت إلى عدم رفع سقف التوقعات على اعتبار اختلاف القدرات من طالب لآخر حتى من نفس العائلة.

نتائج الثانوية العامة “التوجيهي”

أما فيما يتعلق بالنتائج، قالت قبيلات إن الوزارة تحتاج من 20 إلى 25 يوما عادة لإعلان نتائج امتحانات التوجيهي، أي بعد منتصف شهر آب/أغسطس المقبل.