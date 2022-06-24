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الصين تزف بشرى لمالكي السيارات الكهربائية

منذ 3 دقائق
الصين تزف بشرى لمالكي السيارات الكهربائية

وطنا اليوم:أعلنت شركة “كونتمبوراري أمبيركس” التكنولوجية، أنها أنتجت بطارية جديدة للمركبات الكهربائية، تزود المركبة بمدى قيادة يزيد عن 1000 كيلو متر بشحنة واحدة.
والبطارية الجديدة التي حملت اسم “تشيلين”، تتمتع بكفاءة حجم استخدام تصل إلى 72 في المئة، وكثافة طاقة تصل إلى 255 واط/كغ لأنظمة البطاريات الثلاثية، ما يجعلها أعلى مستوى تكامل في العالم، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية.
ومن خلال الدمج المباشر للخلايا في الحزم بدون وحدات، تعمل تقنية حزمة البطارية على تحسين كثافة طاقة النظام وتبسيط التصنيع والمساعدة في تقليل التكاليف، إلى جانب ذلك تتميز البطارية بتحسينات في عمر الخدمة والسلامة وسرعات الشحن والأداء في درجات الحرارة المنخفضة.

مواصفات إضافية للبطارية
وتم تحسين موثوقية دورة الحياة الكاملة للبطارية ومقاومة الصدمات والاهتزازات من خلال وحدة الطاقة المتكاملة، والتي تتكون من الخلية وطبقة داخلية مرنة متعددة الوظائف.
وتتميز البطارية بالاستقرار والأمان الحراري، وتوافقها مع المواد ذات كثافة الطاقة الأعلى في ترقيات المنتج. وفي الظروف القصوى، يمكن تبريد الخلية بسرعة، ما يمنع بالتالي التوصيل الحراري غير الطبيعي بين الخلايا. وفي الوقت نفسه؛ يستغرق الشحن 10 دقائق فقط في الوضع السريع.

طرح البطارية في الأسواق
ورجحت الشركة المصنعة للبطارية أن تدخل “تشيلين” قيد الإنتاج الضخم وأن تصل إلى السوق في عام 2023.
وقالت وكالة “شينخوا” الصينية، إنه تمت تسمية البطارية على اسم مخلوق أسطوري اسمه “تشيلين” في الأساطير الصينية


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