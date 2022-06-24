حكام مباراة الفيصلي والوحدات من الخارج

وطنا اليوم – يستعد فريقا الفيصلي والوحدات، للقاء يجمعهما غدا السبت، على ستاد عمان الدولي، في إطار منافسات الأسبوع الثامن بدوري المحترفين لكرة القدم.

ويتوقع أن تشهد المباراة التي تقام في ملعب النادي الفيصلي حضورا جماهيريا كبيرا.

ويخوض فريقا الفيصلي والوحدات تحضيرات استثنائية لهذه القمة الكروية، من خلال معسكرات مغلقة في الفندق، قبل المباراة بيوم واحد أو يومين، للسيطرة على تركيز اللاعبين في المباراة، وتوفير كافة سبل الراحة لهم، استعدادا للمباراة وبحثا عن حصد كامل النقاط.

وتعتبر المباراة استثنائية ايضا، كونها تحظى بحكام من الخارج، بناء على طلب نادي الوحدات. واكد مدير نشاط الكرة في الوحدات زياد شلباية، أن فريقه يدخل قبل المباراة في معسكر مغلق في الفندق، استعدادا للقاء المهم الذي عادة ما يأتي قويا ومثيرا. واشار شلباية في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى جاهزية فريقه للمباراة، لافتا إلى أن اللاعب أحمد ثائر سيغيب عن المباراة بسبب حصوله على الانذار الثالث.