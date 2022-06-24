علا الفارس تتفاعل مع قصة مقتل طالبة الجامعة

وطنا اليوم – قالت الاعلامية الاردنية علا الفارس عبر حسابها الرسمي على الانستغرام، من خلال مشاركتها لقطة شاشة لخبر مقتل طالبة التمريض إيمان إرشيد ب5 رصاصات اخترقت جسدها على يد شاب مجهول داخل حرم الجامعة، مُرفقةً إياه بتعليق، كتبت فيه: “مش فاهمة هو الحب بالغصب.. وحدة بتقلك ما بدي ياك لا بدي أحبك ولا أصاحبك ولا أتزوجك بتروح بتهددها وبتقتلها”.

واكدت الفارس، ان هذه القصص تحدث منذ زمن طويل، حيث يرافق الشاب الفتاة تحت التهديد، لكن الآن تطور الأمر الى أسلحة وقتل، معبرة عن غضبها واستيائها لما وصل إليه المجتمع من بشاعة، وانتشار للجريمة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعليق علا الفارس، وتم تداول كلامها على نطاق واسع، معبرين عن حزنهم ووجعهم بسبب هذه الواقعة المروعة، مطالبين بأشد العقوبات ضد قاتل المغدورة.

واستذكرت الاعلامية حادثة مقتل فتاة الزرقاء، التي قتلها الكنترول في باص الزرقاء، لانها رفضت ان تدخل معه بعلاقة، وقالت: “مش فاهمة مين مفكر الواحد فيهم حاله بس لإنك مفكر حالك رجال وانت حثالة القوم”، واصفة طريقة تفكير هؤلاء المجرمين “بالمقرف”.