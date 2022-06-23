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شبهة انتحار أربعيني بجز عنقه في طبربور

منذ 3 دقائق
شبهة انتحار أربعيني بجز عنقه في طبربور

وطنا اليوم _ أقدم شاب أربعيني اليوم الخميس، على جز عنقه في منزله بقصد الانتحار، حسب مصادر مطلعة.

وقالت المصادر إن تم تشريح جثة الشاب وبينت المعطيات الطبية التي توصل لها فريق من الطب الشرعي برئاسة رئيس المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور رائد المومني، أنها تميل إلى الانتحار وعدم وجود شبهة جنائية.



وحسب التحقيقات الأولية فان المنتحر دخل إلى غرفته في منزله واغلق الباب بالمفتاح، وعندما تأخر كسر أهل بيته الباب ليكتشفوا أنه ملقى على الأرض وبجانبه سكين.


وحسب الكشف الطبي فان المنتحر قام بجز عنقه، ولا يزال التحقيق جاريا.


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