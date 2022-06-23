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السياحة: أعداد الزوار وأرقام الدخل تفوق التوقعات

منذ دقيقة واحدة
السياحة: أعداد الزوار وأرقام الدخل تفوق التوقعات

وطنا اليوم:بلغ إجمالي أعداد السياح القادمين إلى المملكة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، نحو 1.5 مليون سائح، متجاوزاً الأعداد المتوقعة في الاستراتيجية الوطنية للسياحة للأعوام 2021- 2025، التي كانت تشير بالفترة نفسها إلى قدوم 1.250 مليون سائح.
وبحسب النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة السياحة والآثار، تجاوز الدخل السياحي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي حاجز الـ 1.2 مليار دينار، في حين كانت التوقعات تشير إلى وصول الدخل السياحي بالفترة نفسها إلى مليار دينار.
وأظهرت النشرة ارتفاعاً ملحوظاً على مجموع الزوار الدوليين خلال الخمسة شهور الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 بنسبة 310.7 بالمئة، حيث ارتفعت أعداد سياح المبيت للفترة ذاتها بنسبة 294.9 بالمئة، لتصل الى 1.270 مليون سائح، وارتفعت أعداد بزوار اليوم الواحد بنسبة 435.7 بالمئة لتصل إلى قرابة 217 ألف سائح.
وفيما يخص شهر أيار الماضي، فقد شهد نمواً كبيراً في عدد السياح الدوليين، حيث حقق ارتفاعاً بنسبة 352.3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى قرابة 429 ألف سائح.
وبحسب بيانات النشرة، فإن الزيادة في أعداد زوار المملكة، والارتفاع المتحقق بالدخل السياحي جاء نتيجة الإجراءات التخفيفية التي اتخذتها الحكومة بالآونة الأخيرة على قيود وإجراءات السفر


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