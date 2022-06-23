رسالة من فتى الزرقاء بعد مقتل الطالبة الأردنية إيمان

وطنا اليوم:وجه الفتى الأردني، صالح حمدان، والمعروف “بفتى الزرقاء”، الخميس، رسالة بعد مقتل الطالبة الجامعية “إيمان” ظهر الخميس متأثرة بعيار ناري داخل حرم إحدى الجامعات الخاصة شمال العاصمة عمان.

وتاليا نص الرسالة:

“طول ما الجرائم عنا بتسير والي برتكب الجريمة بنحكم حكم وخلص والأشخاص الي بنحكمو اعدام بنحكمو وخلص ما بتنفذ فيهم حكم الاعدام فا الاشخاص لما يقتلو بعرفوا انو ما في عنا اعدام وما راح ينعدم وبعدين برتكب الجريمة وما بنعدم لأنو في قبلو كتير عملوا جرايم بشعة كتير وما نعدمو.. بس لو اللي بصدر فيه حكم الاعدام بتنفذ فيه كان بخافو يعملوا هيك ما بتجرئو يعملوا أصلن وبس..”

وقضية “فتى الزرقاء” شغلت الرأي العام في الأردن، عندما اختطف عدد من الأشخاص الفتى البالغ من العمر (16 عاما)، وبتروا يديه وفقؤوا إحدى عينيه، وألقوه في شارع غارقا في دمائه، في الزرقاء الواقعة شرقي العاصمة عمّان.

وينظر الأردنيون باهتمام بالغ إلى هذة القضية، نظرا إلى أنها تسلط الضوء على ما يعرف بـ”ظاهرة الزعران”، الذين يعمدون إلى ترويع المواطنين وفرض إتاوات عليهم