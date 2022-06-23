بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

رسالة من فتى الزرقاء بعد مقتل الطالبة الأردنية إيمان

منذ 3 دقائق
رسالة من فتى الزرقاء بعد مقتل الطالبة الأردنية إيمان

وطنا اليوم:وجه الفتى الأردني، صالح حمدان، والمعروف “بفتى الزرقاء”، الخميس، رسالة بعد مقتل الطالبة الجامعية “إيمان” ظهر الخميس متأثرة بعيار ناري داخل حرم إحدى الجامعات الخاصة شمال العاصمة عمان.

وتاليا نص الرسالة:

“طول ما الجرائم عنا بتسير والي برتكب الجريمة بنحكم حكم وخلص والأشخاص الي بنحكمو اعدام بنحكمو وخلص ما بتنفذ فيهم حكم الاعدام فا الاشخاص لما يقتلو بعرفوا انو ما في عنا اعدام وما راح ينعدم وبعدين برتكب الجريمة وما بنعدم لأنو في قبلو كتير عملوا جرايم بشعة كتير وما نعدمو.. بس لو اللي بصدر فيه حكم الاعدام بتنفذ فيه كان بخافو يعملوا هيك ما بتجرئو يعملوا أصلن وبس..”
وقضية “فتى الزرقاء” شغلت الرأي العام في الأردن، عندما اختطف عدد من الأشخاص الفتى البالغ من العمر (16 عاما)، وبتروا يديه وفقؤوا إحدى عينيه، وألقوه في شارع غارقا في دمائه، في الزرقاء الواقعة شرقي العاصمة عمّان.
وينظر الأردنيون باهتمام بالغ إلى هذة القضية، نظرا إلى أنها تسلط الضوء على ما يعرف بـ”ظاهرة الزعران”، الذين يعمدون إلى ترويع المواطنين وفرض إتاوات عليهم


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

19:43

ضيف ناشط سياسي انتقد خطبه الجمعه واتهم الخطيب التفخيم والتبجيل والتعظيم للرسول الكريم

19:23

إطلاق حُزمة من المبادرات الملكية في محافظة عجلون

19:16

الملك يبحث مع الرئيس الإماراتي آفاق التعاون بين البلدين

19:12

رئيس الديوان الملكي ينقل تعازي الملك إلى الهباهبة والزبون

18:54

شلباية لوطنا اليوم : المعنويات عالية ولا بديل عن الفوز وغياب ثائر

17:23

ماهي العقوبة التي تنتظر قاتل الطالبة؟ مدعي عام سابق يجيب

16:54

2,5 مليون مسافر عبر مطار الملكة علياء في 5 أشهر

16:51

أمانة عمان تخفض رسوم الابنية لمدة 3 سنوات

16:35

الأكبر منذ 30 عاما.. صيف الغضب يشل حركة القطارات في بريطانيا

16:29

ضبط اعتداءات كبيرة على المياه بالكرك والاغوار

16:14

الأردن يستورد 700 مليون متر مكعب من الغاز الإسرائيلي

16:09

الامن : التحقيق في مقتل الطالبة الجامعية والبحث عن القاتل ما زال جاريا

16:03

الكهرباء الوطنية تقترض 100 مليون دينار

15:59

مصرع أحد ضباط الأسد المسؤولين عن الشريط الحدودي مع الأردن

15:44

شركس: الهدف من رؤية التحديث الاقتصادي تحسين معيشة المواطنين

15:22

محمد بن زايد في مقدمة مستقبلي الملك لحظة وصوله إلى الإمارات

15:17

العثور على جثه شخص مصاب بعده طعنات في عمان

15:11

اغتيالات مريبة.. طهران تقيل رئيس استخبارات الحرس الثوري

15:07

فتاة المنصورة تتكرر في الأردن..تويتر يشتعل بعد مقتل الطالبة إيمان ارشيد

14:58

الزراعة : لا خراف جورجية للأضاحي في الأردن

14:29

السعودية تكرم إعلامية اردنية

14:14

توافق على اتفاقية ترخيص الجيل الخامس في الأردن

14:07

العلوم التطبيقية تنعى طالبتها التي توفيت بعيار ناري

14:04

الأسواق القطرية: السلع الغذائية الأردنية تنافس التركية والأميركية

14:00

الخرابشة: هدر الطاقة بالأردن اعلى من المعدل العالمي

13:57

البنك الأردني الكويتي يطلق منتج تمويل نقاط البيع وحركات الدفع الإلكتروني

13:56

الجامعات الأردنية بين التعليم والرصاص

13:06

10 شكاوى بحق سيدة بعد شتمها الشعب الأردني ودعت عليه

12:57

أبو عاقولة : ارتفاع أسعار أجور شاحنات النقل البري 100 دينار

12:50

منتخب “النشامى” يتقدم 5 مراكز في التصنيف العالمي

12:47

العرموطي : هناك سياسات مبرمجة لغايات تجويع وتعطيش الأردنيين

12:22

الأمن: وفاة الطالبة التي أطلق عليها النار داخل جامعة في عمان

12:18

وفاة و4 إصابات بحادث على أوتوستراد الزرقاء

12:12

الهاتف الاراضي تحت تهديد الاختفاء من الأردن

11:58

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة إلى الإمارات

11:51

شاب يطلق النار على فتاة في جامعة خاصة

11:25

#عاجل الخصاونة يقرر تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع رقم (28)

11:23

الجغبير: القطاع الصناعي قادر على تخفيض نسب البطالة.. بشرط!

11:16

اطلاق دراسة انعكاسات الأزمة الاوكرانية على العالم العربي للاستاذ الدكتور وليد عبدالحي

11:11

مهم للحجاج الأردنيين بشأن فحص فيروس كورونا

10:53

إصدار 173 ألف شهادة عدم محكومية في 5 أشهر

10:46

طرح عطاء لشراء 120 ألف طن شعير

10:42

إطلاق شراكة لتبادل الخبرات بين الضمان الاجتماعي الأردني والتركي

10:35

مناقشة أول رسالة ماجستير ببرنامج اللغة الإنجليزية في عمان الأهلية للطالبة روان مبيضين

10:33

جامعة عمان الأهلية تستقبل وفداً ليبياً يمثل قطاع التعليم العالي

10:15

الأردنيون يلجأون للنكتة رداً على قرارات حكومية تزعجهم

10:05

عوجان : “طلبة مؤتة “خطوات متسارعة نحو الريادة

10:03

النعيمات يهنىء المقدم الركن محمد الفاعوري

وفيات

وفيات الخميس 23-6-2022وفيات الاربعاء 22-6-2022وفيات الثلاثاء 21-6-2022وفيات الاثنين 20-6-2022وفيات الاحد 19-6-2022