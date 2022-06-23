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الملك يبحث مع الرئيس الإماراتي آفاق التعاون بين البلدين

منذ دقيقة واحدة
الملك يبحث مع الرئيس الإماراتي آفاق التعاون بين البلدين

وطنا اليوم:التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في أبوظبي، اليوم الخميس، أخاه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وأكد جلالة الملك، خلال اللقاء الذي عقد في قصر الشاطئ، عمق العلاقات التاريخية المتميزة والراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على توطيدها.
واستعرض جلالة الملك وسمو الشيخ محمد آفاق التعاون بين البلدين وفرص تنميته في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والاستثمارية، لا سيما أن دولة الإمارات من أكبر المستثمرين في المملكة، مؤكدين أهمية العمل على تعزيز هذا التعاون ودفعه إلى الأمام خلال المرحلة المقبلة بما يحقق مصالحهما المشتركة.
وثمن جلالته جهود سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تعزيز مسيرة التقدم والتطوير في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وحرص سموه على تحقيق الازدهار للشعب الإماراتي العزيز، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.
ورحب سمو الشيخ محمد، في بداية اللقاء، بجلالة الملك، معربا عن تمنياته للأردن وشعبه بدوام التقدم والرفعة والازدهار.
وتم التأكيد، خلال اللقاء، على إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالحهما، ويخدم القضايا العربية، ويعزز أمن المنطقة واستقرارها.
وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع إقليميا ودوليا، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وحضر اللقاء رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير الأردني في أبوظبي نصار الحباشنة.
كما حضره عن الجانب الإماراتي سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور محمد قرقاش، ورئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة حميد عبيد أبو شبص.
وغادر جلالة الملك عبدالله الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث كان في وداعه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة


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