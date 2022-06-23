ضبط اعتداءات كبيرة على المياه بالكرك والاغوار

وطنا اليوم:كشفت وزارة المياه والري/ سلطة المياه – وحدة الرقابة الداخلية انها نفذت حملة أمنية بالتنسيق مع مديرية الامن العام وقوات الدرك بالتنسيق مع المنسق الامني لدى الوزارة والكوادر الفنية بالتعاون مع شركة مياه العقبة وادارة مياه الكرك – مديرية الفاقد ومديرية مياه الشونة حملة لازالة الاعتداءات على الخطوط الرئيسية المزودة لمياه الشرب للمواطنين في مناطق لواء عي في محافظة الكرك والشونة في الاغوار لأستخدامها لري مزارع وتعبئة برك .

وبالتفاصيل بينت وزارة المياه والري انه ضمن الجهود المتواصلة لحملة احكام السيطرة على مصادر المياه في جميع مناطق المملكة قامت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه – الرقابة الداخلية بالتعاون مع شركة مياه العقبة ومديرية مياه الشونة وباسناد من مديرية الامن العام وقوات الدرك بازالة 5 اعتداءات في قرية العراق / لواء عي الكرك لتزويد مزارع وفي الشونة تم ضبط اعتداءين على خطوط رئيسية احداها في منطقة الرامة والاخر بالقرب من شارع جسر الملك حسين لتزويد مزارع وتعبئة برك واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة .

وتناشد الوزارة/سلطة المياه الجميع التعاون معها ومع كوادرها بالابلاغ عن جميع الاعتداءات عبر مركز الشكاوي الموحد 117116.