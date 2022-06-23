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محمد بن زايد في مقدمة مستقبلي الملك لحظة وصوله إلى الإمارات

منذ 41 ثانية
محمد بن زايد في مقدمة مستقبلي الملك لحظة وصوله إلى الإمارات

وطنا اليوم:وصل جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أبوظبي، اليوم الخميس، في زيارة عمل لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث كان في مقدمة مستقبلي جلالته، لدى وصوله مطار أبوظبي الدولي، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما كان في الاستقبال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة.
وكان في الاستقبال السفير الأردني في أبوظبي نصار الحباشنة، وأركان السفارة.


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