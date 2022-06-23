الأمن: وفاة الطالبة التي أطلق عليها النار داخل جامعة في عمان

وطنا اليوم:توفيت فتاة داخل جامعة خاصة في شمال عمّان بعد أن أطلق شخص عيارات نارية باتجاهها وفق ما أفاد مصدر أمني الخميس.

وكان الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي قال إن شخصا أقدم على إطلاق عيارات نارية باتجاه فتاة جرى إسعافها إلى المستشفى وكانت حالتها سيئة.

وبدأت الأجهزة الأمنية بالتحقيق لتحديد هوية الفاعل وإلقاء القبض عليه، بحسب السرطاوي.