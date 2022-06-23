الهاتف الاراضي تحت تهديد الاختفاء من الأردن

وطنا اليوم:كشفت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عن بلوغ عدد اشتراكات الهاتف الثابت المنزلي 176 ألف اشتراك في الربع الأول من العام الجاري.

وفي قراءة للحالة الاحصائية الخاصة بهذا الشأن، فإنه يتبين أن الاشتراكات في الربع الأول من هذا العام حققت انخفاضا عما كانت عليه في ذات الفترة من العام 2021، والذي سجلت فيه وصولها إلى 209.94 ألف اشتراك. إضافة إلى كونها سجلت تراجعا عما كانت عليه في الربع الأخير من العام 2021، والذي بلغ عددها فيه 185 ألف اشتراك.

وخلال العام الماضي، فإن الاحصائيات التي أعلنتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أظهرت كذلك حدوث سلسلة انخفاضات في أعداد اشتراكات الهاتف الثابت المنزلي، خلال الفترات الربعية من ذلك العام، حيث وصل عدد الاشتراكات في هذه الخدمة إلى 209.94 ألف اشتراك في الربع الأول من ذلك العام، لتتراجع في الربع الثاني مسلجة حوالي 204.92 ألف اشتراك، فيما انخفضت في الربع الثالث ببلوغها فيه 196 ألف اشتراك، لتنخفض في الربع الأخير من عام 2021 مسجلة وصولها إلى 185 ألف اشتراك