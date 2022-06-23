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مهم للحجاج الأردنيين بشأن فحص فيروس كورونا

منذ 20 ثانية
مهم للحجاج الأردنيين بشأن فحص فيروس كورونا

وطنا اليوم:قال خالد الحجاج نائب محافظ معان ان على كل حاج الحصول على فحص فيروس كورونا (PCR) سلبي قبل 72 ساعة من عبور الحدود الاردنية باتجاه الأراضي المقدسة.
وبين الحجاج في تصريحات لإذاعة الامن العام، انه سيتم إجراء الفحص مجانا داخل مدينة حجاج معان لأي حاج لم يتمكن من إجراءه أو فقد هذه الوثيقة.
وبين الحجاج ان يوجد تواجد لجميع الشركاء داخل مدينة حجاج معان والتنسيق على أكمل وجه لإنجاح تفويج الحجاج إلى الحدود ممثلة بالحاكمية الإدارية ومديرية الأمن العام ووزارة الأوقاف وشركة تطوير معان والبلدية ومديرية الصحة كل حسب موقعه والمهام المناطة به.
وأشار الى تفقد فني لحافلات الحجاج من خلال تفقد الإطارات والزجاج والتكييف وكافة الأمور الفنية التي تتعلق بسلامة وراحة حجاج بيت الله الحرام داخل مدينة حجاج معان لضمان سلامة وصولهم إلى الديار المقدسة .
وبين ان 3500 حاج هذا العام تقلهم 70-80 حافلة سيتم تفويجهم على مدار ثلاث أيام من مساء يوم الاثنين القادم حتى لا يكون هناك تكدس للحافلات على الحدود.


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