الحكومة : مشكلة الكلاب الضالة أصبحت تهدد المواطنين

وطنا اليوم:قالت مستشارة البيئة في وزارة الإدارة المحلية الدكتورة، أسماء الغزاوي، إن مشكلة الكلاب الضالة أصبحت مؤرقة وتهدد المواطنين.

وأضافت الغزاوي ، أن الكلاب الضالة أصبحت منتشرة بشكل كبير في معظم مناطق الأردن.

وأشارت إلى أن قانون الرفق بالحيوان في وزارة الزراعة، وتعليمات منظمة الصحة الحيوانية تمنع قتل الحيوانات، وكان لابد للوزارة أن تجد البديل للحد من انتشار هذه الظاهرة.

ولفتت الغزاوي إلى أن بديل القتل أو التسميم هو الحد من تكاثر هذه الكلاب الضالة إلى جانب تطعيمها.

وبينت أن الإدارة المحلية عممت على البلديات بإنشاء مشاريع للحد من انتشار الكلاب الضالة، كذلك طالبت بتخصيص قطع أراض خارج حدود التنظيم لإنشاء مأوى مؤقت للكلاب بمواصفات محددة لتجميعها وإجراء العمليات لها، وإرجاعها إلى مكانها، إلى جانب إنشاء عيادات للحد من تكاثر الكلاب.

وأردفت الغزاوي بأن ” الوزارة طالبت وزارة الزراعة بالتعاون معها بخصوص الكلاب الضالة”.