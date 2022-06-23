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السفارة الامريكية تطلب تقليص مدة استقبال الرئيس الامريكي في مطار بن غوريون

منذ دقيقة واحدة
السفارة الامريكية تطلب تقليص مدة استقبال الرئيس الامريكي في مطار بن غوريون

 

وطنا اليوم –  كشفت تقارير عبرية بأن  البيت الأبيض يعمل في الأيام الأخيرة على بلورة خارطة طريق للتطبيع بين إسرائيل والمملكة السعودية كجزء من التحضيرات لزيارة الرئيس جو بايدن إلى منطقة الشرق الأوسط منتصف تموز القادم.حسب ما ذكر موقع “واللا”  وصحيفة “معاريف”.

وتم طرح المصطلح “خارطة طريق للتطبيع” الأسبوع الماضي خلال اجتماع حضره مسؤولون كبار في البيت الأبيض دعي إليه خبراء من معاهد أبحاث في واشنطن. وأوضح مسؤولون في البيت الأبيض أنه لن يتم توقيع اتفاقية بهذا الصدد خلال زيارة بايدن للمنطقة، لكنهم قالوا إنهم مستمرون في العمل بهذا الاتجاه، وأن الرئيس بايدن ينوي طرح الموضوع خلال محادثاته مع إسرائيل والسعودية.

ويرى البيت الأبيض أن خارطة الطريق الخاصة بالتطبيع بين السعودية وإسرائيل ستستغرق وقتًا وستكون جزءا من موعد طويل الأمد.

وأفاد مصدر أمريكي مطلع بأن استراتيجية البيت الأبيض تستند على مبدأ التقدم التدريجي خطوة فخطوة. وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن “الولايات المتحدة تؤيد توسيع وتعميق العلاقات بين إسرائيل والدول العربية”


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