خبير أوبئة أردني يحذر : خطر فيروس كورونا لم ينتهي

وطنا اليوم:قال الدكتور ضرار بلعاوي اخصائي العلاج الدوائي السريري للأمراض المعدية إن هناك ارتفاعا ملحوظا بعدد إصابات كورونا في الآونة الأخيرة.

وأضاف في تصريحات بأن فيروس كورونا لم يتبخر وسيبقى موجودا معنا لينضم إلى أولاد عمومته من الفيروسات التي تسبب لنا الزكام.

وأكد أن النظرية التي تقول إن فيروس كورونا سيختفي ليست صحيحة على الإطلاق كما أن ظهور الطفرات المتتالية أضعف من قوة تأثيره ولكن المتحور أوميكرون زاد من عدد الإصابات ولكن بتأثيرات وأعراض بسيطة .

ولفت إلى أن المتحور أوميكرون له عدد من الطفرات وهي من “ba1 إلى ba5” محذرا من عودة انتشارها من جديد.

وأكد أن تراجع الالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة ربما يكون له عواقب خطيرة لافتا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وفصل الصيف قلل من انتشار الفيروس ولكن هذا لا يعني عدم ارتفاع الإصابات من جديد.

وأكد على أن هناك بعض الدول مثل أمريكا تشهد الآن ارتفاعا بعشر أضعاف عن نفس الفترة من العام الماضي بعدد الإصابات لكن الوفيات لم ترتقع وارجع سبب ذلك إلى ضعف قوة تأثير الفيروس.

وأكد بأن حالات كورونا سترتفع في الفترة القادمة قائلا “هذا ما يحدث بالفعل الآن في العديد من الدول”.

وأضاف إلى أنه بعد شهرين سيكون المتحور السائد من أوميكرون هو ” ba4 و ba5 ” .

وقدم نصائح بضرورة العودة لارتداء الكمامة والتوجه لاخذ اللقاحات مرة اخرى وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء مشيرا إلى أن مفعول التطعيم وما يعرف بالاجسام المضادة تنخفض الى 20 بالمائة بعد 6 أشهر من أخذ اللقاح

الى ذلك فجّر الرئيس الأمريكي جو بايدن، مفاجأة أمس الثلاثاء، حينما تحدث عن جائحة جديدة قادمة، ينبغي التخطيط لمواجهتها، في تصريحات أثارت الرعب.

وقال الرئيس بايدن في تصريحات بالبيت الأبيض يوم أمس إن الولايات المتحدة لديها ما يكفي من تمويل لمواجهة فيروس كورونا، قد يتجاوز هذا العام على الأقل، لكنها تحتاج إلى المزيد من الأموال للتخطيط للوباء المقبل.

وردا على سؤال لأحد الصحفيين حول توافر اللقاحات المضادة لكوفيد-19 للأطفال الصغار، أجاب بايدن: “نحتاج إلى مزيد من الأموال للتخطيط للوباء الثاني. سيكون هناك جائحة أخرى. علينا أن نفكر في المستقبل”.

وقوبلت تصريحات بايدن الجديدة عن توقع جائحة جديدة، بتعليقات بعضها ساخر، وبعضها متخوف من قدوم وباء آخر غير كورونا، في وقت يتوق فيه العالم للتخلص من القيود التي فرضها “كوفيد-19”.

وقال أحد المعلقين على موقع تويتر: “يبدو أن الرئيس جو بايدن يعرف شيئًا لا يعرفه بقيتنا. وفي حديثه يوم الثلاثاء، قال إن الحكومة بحاجة إلى المزيد من الأموال، ليس فقط من أجل لقاحات الأطفال، ولكن للوباء القادم. نعم، ستكون هناك واحدة ثانية”.

وشكّك معلق آخر بسخرية مما قاله بايدن قائلا: “ما هو المختبر الذي سيتسرب منه هذا الفيروس القادم؟.. أنا متأكد من أنه سيأتي في وقت قريب من الانتخابات”، في إشارة إلى استخدام ورقة الجائحة المتوقعة في النزال السياسي بالولايات المتحدة.