بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

خبير أوبئة أردني يحذر : خطر فيروس كورونا لم ينتهي

منذ 3 دقائق
خبير أوبئة أردني يحذر : خطر فيروس كورونا لم ينتهي

وطنا اليوم:قال الدكتور ضرار بلعاوي اخصائي العلاج الدوائي السريري للأمراض المعدية إن هناك ارتفاعا ملحوظا بعدد إصابات كورونا في الآونة الأخيرة.
وأضاف في تصريحات بأن فيروس كورونا لم يتبخر وسيبقى موجودا معنا لينضم إلى أولاد عمومته من الفيروسات التي تسبب لنا الزكام.
وأكد أن النظرية التي تقول إن فيروس كورونا سيختفي ليست صحيحة على الإطلاق كما أن ظهور الطفرات المتتالية أضعف من قوة تأثيره ولكن المتحور أوميكرون زاد من عدد الإصابات ولكن بتأثيرات وأعراض بسيطة .
ولفت إلى أن المتحور أوميكرون له عدد من الطفرات وهي من “ba1 إلى ba5” محذرا من عودة انتشارها من جديد.
وأكد أن تراجع الالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة ربما يكون له عواقب خطيرة لافتا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وفصل الصيف قلل من انتشار الفيروس ولكن هذا لا يعني عدم ارتفاع الإصابات من جديد.
وأكد على أن هناك بعض الدول مثل أمريكا تشهد الآن ارتفاعا بعشر أضعاف عن نفس الفترة من العام الماضي بعدد الإصابات لكن الوفيات لم ترتقع وارجع سبب ذلك إلى ضعف قوة تأثير الفيروس.
وأكد بأن حالات كورونا سترتفع في الفترة القادمة قائلا “هذا ما يحدث بالفعل الآن في العديد من الدول”.
وأضاف إلى أنه بعد شهرين سيكون المتحور السائد من أوميكرون هو ” ba4 و ba5 ” .
وقدم نصائح بضرورة العودة لارتداء الكمامة والتوجه لاخذ اللقاحات مرة اخرى وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء مشيرا إلى أن مفعول التطعيم وما يعرف بالاجسام المضادة تنخفض الى 20 بالمائة بعد 6 أشهر من أخذ اللقاح
الى ذلك فجّر الرئيس الأمريكي جو بايدن، مفاجأة أمس الثلاثاء، حينما تحدث عن جائحة جديدة قادمة، ينبغي التخطيط لمواجهتها، في تصريحات أثارت الرعب.
وقال الرئيس بايدن في تصريحات بالبيت الأبيض يوم أمس إن الولايات المتحدة لديها ما يكفي من تمويل لمواجهة فيروس كورونا، قد يتجاوز هذا العام على الأقل، لكنها تحتاج إلى المزيد من الأموال للتخطيط للوباء المقبل.
وردا على سؤال لأحد الصحفيين حول توافر اللقاحات المضادة لكوفيد-19 للأطفال الصغار، أجاب بايدن: “نحتاج إلى مزيد من الأموال للتخطيط للوباء الثاني. سيكون هناك جائحة أخرى. علينا أن نفكر في المستقبل”.
وقوبلت تصريحات بايدن الجديدة عن توقع جائحة جديدة، بتعليقات بعضها ساخر، وبعضها متخوف من قدوم وباء آخر غير كورونا، في وقت يتوق فيه العالم للتخلص من القيود التي فرضها “كوفيد-19”.
وقال أحد المعلقين على موقع تويتر: “يبدو أن الرئيس جو بايدن يعرف شيئًا لا يعرفه بقيتنا. وفي حديثه يوم الثلاثاء، قال إن الحكومة بحاجة إلى المزيد من الأموال، ليس فقط من أجل لقاحات الأطفال، ولكن للوباء القادم. نعم، ستكون هناك واحدة ثانية”.
وشكّك معلق آخر بسخرية مما قاله بايدن قائلا: “ما هو المختبر الذي سيتسرب منه هذا الفيروس القادم؟.. أنا متأكد من أنه سيأتي في وقت قريب من الانتخابات”، في إشارة إلى استخدام ورقة الجائحة المتوقعة في النزال السياسي بالولايات المتحدة.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

20:34

نمو حركة الطائرات عبر مطار الملكة علياء

20:27

8 إصابات بانقلاب حافلة في اربد

20:18

دبي تتحول إلى سويسرا الجديدة لتجار السلع الروسية

20:05

“التجارب الحزبية السابقة والأيام المقبلة”

19:48

الصحة العالمية: خطر الإصابة بجدري القرود أصبح حقيقيا ومقلقا

19:47

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تعقد مُحاضرة توعوية بمؤسّسة التدريب المهني

19:42

التمييز: القضاء الشرعي هو المختص بقضايا الدية وليس النظامي

19:30

الكويت تعتمد 4 جامعات أردنية وتلغي خامسة

19:20

الزراعة: نعمل على تدشين 3 مستشفيات بيطرية

19:20

الوصل الإماراتي يقدم عرض للاعب احمد العرسان

18:59

جامعة الاسراء في مقدمة المراكز بحسب تصنيف (AD Scientific Index)

18:31

الكويت تسحب اعتماد دكتوراة العلوم السياسية في الجامعة الاردنية

17:08

حفل تكريمي للطلبة المتفوقين بكلية العلوم التربوية في عمان الاهلية

16:52

حادثة فتاة المنصورة .. ردة فعل المارة تحدث جدلاَ

16:46

ولي العهد يستضيف الحافظ للقرآن الكريم العنانزة

16:21

عطل كهربائي يؤجل مباراة معان ومغير السرحان بدوري المحترفين

16:17

ارتفاع الدخل السياحي للأردن إلى 1.698 مليار دولار لنهاية أيار

16:00

الملك: السعودية ستظل سندا وعضدا لأمتيها العربية والإسلامية

15:49

ولي العهد: زيارة الأمير محمد بن سلمان سادتها روح المودة والإخاء

15:43

هل يسقط الأوروبيون في الظلام ويتجمدون هذا الشتاء؟

15:35

تصويت على حل الكنيست.. الاحتلال يدخل بأزمة سياسية جديدة

15:29

ولي عهد الكويت : قررنا حل مجلس الأمة

15:21

ضبط اعتداءات على المياه تزود مزارع وعقارات وصهاريج في عمان

15:12

البنك المركزي يوضح نسب أسعار الفائدة في الأردن بعد رفعها 3 مرات

15:06

وفاة ثمانيني سقط من شرفة منزله بعمان

14:40

تأكيد أردني سعودي على أهمية العمل لزيادة مستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري

14:38

إطلاق سراح المتهمين بقتل الناشط الفلسطيني نزار بنات

14:34

توضيح من نقابة المجوهرات بخصوص دمغة الذهب

14:31

الخلايلة يوجه رسالة للأردنيين: المتداول من تصريحاتي مجتزأ

14:23

الملك وولي العهد يودّعان ولي العهد السعودي

13:56

المؤتمر الختامي لمشروع تمكين المرأة الأكاديمية في جامعتي “الأميرة سمية للتكنولوجيا” والبترا

13:27

الشمالي يفتتح فعاليات ملتقى الأعمال السعودي الأردني الذي نظمته غرفة تجارة الأردن

13:24

رئيس وزراء سريلانكا يعلن انهيار اقتصاد البلاد: وضعنا خطير للغاية

13:19

عطية عن زيارة بن سلمان: تستعصي علّي المفردات

13:15

شركة الكهرباء الوطنية تقترض 75 مليون دينار كأذونات خزينة

13:12

علماء واساتذة شريعة يهاجمون وزير الأوقاف

12:53

مبروك عطية يثير جدلا جديدا بمصر حول جريمة ذبح طالبة

12:46

تعليق الضريبة .. خطة بايدن لكبح أسعار البنزين في امريكا

12:20

ارتفاع قتلى الزلزال المدمر في افغانستان إلى 950 قتيلاً

12:10

تخفيضات وعروض ترويجية في الاستهلاكية المدنية

11:58

914 مليون دولار أنفقتها الأمم المتحدة لدعم مشاريع بالأردن العام الماضي

11:51

تعميم بزيادة اعداد فحص الـ PCR لمراجعي طوارئ المستشفيات

11:26

زليخة : “يجب إنقاذ الأطفال في رياضهم ومدارسهم من التعليم الديني الغبي

11:24

نقابة الخدمات: ظروف العاملات في السكرتاريا تفتقد لمعايير العمل اللائق

11:17

الضمان يعلن موعد صرف رواتب المتقاعدين

11:08

أول تعليق رسمي على وفاة شقيقتين سعوديتين في أستراليا

10:46

الأردن يعزي بضحايا زلزال ضرب ولايتين في أفغانستان

10:44

بحث تعزيز العلاقات التجارية الاردنية مع البرازيل

وفيات

وفيات الاربعاء 22-6-2022وفيات الثلاثاء 21-6-2022وفيات الاثنين 20-6-2022وفيات الاحد 19-6-2022نعي فاضل: الشاب عهد محمد محمود الحامد