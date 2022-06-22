8 إصابات بانقلاب حافلة في اربد

وطنا اليوم:أصيب مساء اليوم الأربعاء 8 أشخاص إثر اصطدام حافلة عمومية بعامود إنارة على الطريق من وادي المغير بإتجاه الشجرة في اربد ، ما أدى الى انقلابها.

وأضافت إدارة السير أنه نتج عن الحادث إصابة 8 أشخاص ، منها سبعة إصابات حالتهم العامة متوسطة وإصابة واحدة حسنة ، وأضرار بالممتلكات العامة والمركبة.

وأشارت الإدارة الى أن سبب الحادث هو ارتكاب السائق مخالفة القيادة دون أخذ إحتياطات السلامة المرورية اللازمة