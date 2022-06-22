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الصحة العالمية: خطر الإصابة بجدري القرود أصبح حقيقيا ومقلقا

منذ دقيقة واحدة
الصحة العالمية: خطر الإصابة بجدري القرود أصبح حقيقيا ومقلقا

وطنا اليوم:أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أنها أبلغت بأكثر من 2100 حالة إصابة مؤكدة بجدري القردة من 43 بلدًا منذ كانون الثاني/ يناير 2022، منها ثلاثة بلدان في إقليم الشرق المتوسط أبلغت عن 15 حالة إصابة مؤكدة، وأصبح خطر الإصابة بجدري القردة خطرًا حقيقيًّا ومقلقًا.
وقالت المنظمة في بيان صحفي: “لا يزال الخطر المحدق بالصحة العامة متوسطًا على الصعيدين العالمي والإقليمي، ولكن لا تزال الاستقصاءات جارية، ونشعر بالقلق من استمرار جدري القردة في الانتشار دون كابح منذ فترة”.
وستعقد المنظمة اجتماعًا للجنة طوارئ بشأن جدري القردة في 23 حزيران/ يونيو 2022 لتُحدِّد هل هذه الفاشية تمثل طارئة صحية عامة تسبب قلقًا دوليًّا، ولتتلقى مشورة الخبراء.
ويعمل مكتب المنظمة الإقليمي عن كثب مع السلطات الصحية ووزارات الصحة في البلدان التي أبلغت عن حالات إصابة مؤكدة بجدري القردة، وهي الإمارات العربية المتحدة ولبنان والمغرب، وكذلك مع بلدان الإقليم الأخرى لتوسيع نطاق قدرات الكشف والاستجابة.
وجرى تفعيل هيكل إدارة الأحداث لتنسيق ترصُّد الأمراض، والاكتشاف الشامل للحالات، وتتبُّع المخالطين، والفحص المختبري، والتدبير العلاجي السريري والعزل، وتنفيذ تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها، وفق المنظمة.
وسيبدأ في هذا الأسبوع أول تدريب على التدبير العلاجي للحالات في الصومال بمشاركة أكثر من 100 من العاملين في مجال الرعاية الصحية من أجل الكشف المبكر والتشخيص التفريقي والتأكيد المختبري والعلاج المناسب في المرافق الصحية.
ونوهت المنظمة بأن جدري القردة يمكن أن يصيب أي شخص في حالة التلامس الجسدي الوثيق مع شخص آخر مصاب بهذا المرض.
وحثت البلدان مرة أخرى على العمل مع المجتمعات المحلية لضمان حصول الأشخاص الأكثر عرضة للخطر على ما يحتاجون إليه من معلومات ودعم لحماية أنفسهم وغيرهم، ونحثها على توسيع نطاق الترصُّد لوقف استمرار انتقال العدوى


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