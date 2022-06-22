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ارتفاع الدخل السياحي للأردن إلى 1.698 مليار دولار لنهاية أيار

منذ 5 دقائق
ارتفاع الدخل السياحي للأردن إلى 1.698 مليار دولار لنهاية أيار

وطنا اليوم:حقق الدخل السياحي للأردن خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، ارتفاعاً بقيمة 1.238 مليار دولار أو ما نسبته 269.6% ليصل إلى 1.698 مليار دولار مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، نتيجة لارتفاع عدد السياح بنحو 1.1256 مليون سائح ليصل إلى 1.4879 مليون سائح وفق بيانات للبنك المركزي.
وبحسب البيانات الصادرة عن البنك، ارتفعت عائدات المملكة من الدخل السياحي خلال شهر أيار/مايو من العام الحالي بمقدار 369 مليون دولار أو ما نسبته 320% عن مستواه خلال ذات الشهر من العام الماضي ليصل إلى 484.3 مليون دولار، وهي الأعلى لشهر أيار/مايو على مدار السنوات الماضية.
وجاء ذلك، نتيجة ارتفاع عدد السياح خلال ذات الشهر بنحو 334 ألف سائح ليصل إلى 428.8 ألف سائح.
وشكل الدخل السياحي من الأردنيين غير المقيمين ما نسبته 33.3% من إجمالي الدخل السياحي، تلاه الدخل من الدول العربية (عدا دول الخليج) بما نسبته 24% من إجمالي الدخل السياحي، وأبرزها سوريا 6.9%، والعراق 6.1%، وفلسطين 3.6%.
وفي المرتبة الثالثة، جاء الدخل السياحي من دول الخليج العربي بنسبة مساهمة بلغت 21.0%، ومن أبرزها: السعودية 13.1%، والكويت 4.1%، وعُمان 1.2%.
وفي المرتبة الرابعة حلت الجنسية الأوروبية بنسبة مساهمة بلغت 11.6%، ومن أبرزها: فرنسا 1.7%، وألمانيا 1.4%، أما الولايات المتحدة الأميركية، فشكلت ما نسبته 3.4% من إجمالي الدخل السياحي.


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