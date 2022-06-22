وطنا اليوم:أكد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على عمق العلاقات الوثيقة والتاريخية بين المملكة الأردنية الهاشمية وشقيقتها المملكة العربية السعودية.
ولي العهد قال عبر حسابه بإنستغرام:” زيارة أخي سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سادتها روح المودة والإخاء التي تعكس عمق العلاقات الوثيقة والتاريخية بين المملكة الأردنية الهاشمية وشقيقتها المملكة العربية السعودية”
ولي العهد: زيارة الأمير محمد بن سلمان سادتها روح المودة والإخاء
وطنا اليوم:أكد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على عمق العلاقات الوثيقة والتاريخية بين المملكة الأردنية الهاشمية وشقيقتها المملكة العربية السعودية.