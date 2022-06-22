ولي العهد: زيارة الأمير محمد بن سلمان سادتها روح المودة والإخاء

وطنا اليوم:أكد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على عمق العلاقات الوثيقة والتاريخية بين المملكة الأردنية الهاشمية وشقيقتها المملكة العربية السعودية.

ولي العهد قال عبر حسابه بإنستغرام:” زيارة أخي سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سادتها روح المودة والإخاء التي تعكس عمق العلاقات الوثيقة والتاريخية بين المملكة الأردنية الهاشمية وشقيقتها المملكة العربية السعودية”