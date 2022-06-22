البنك المركزي يوضح نسب أسعار الفائدة في الأردن بعد رفعها 3 مرات

وطنا اليوم:قال البنك المركزي إن أسعار الفائدة الرئيسية للبنك أصبحت 3.75% بعد أن كان 3.25% سنوياً، وذلك بعد قرار رفع أسعار الفائدة الأخير بنسبة 50 نقطة أساس على مختلف السياسة النقدية.

وأوضح البنك، وفقاً لتعميم أن سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة ارتفع من 4.00 % إلى 4.5% سنوياً، كما ارتفع سعر إعادة الخصم من 4.25% إلى 4.75% سنوياً.

وحول نوافذ الإيداع، أشار التعميم إلى أن سعر الفائدة على نافذة الإيداع لليلة واحدة ارتفع بمقدار 75 نقطة أساس من 2.75% إلى 3.50% سنوياً.

وأكد على أنه تقرر الإبقاء على أسعار الفائدة التي يتقاضاها البنك المركزي على برنامج دعم القطاعات الاقتصادية ( برنامج السلف متوسطة الأجر للبنوك) كما هي عند 1.00% للمشاريع داخل عمّان، و 0.50% للمشاريع في باقي المحافظات.