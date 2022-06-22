مبروك عطية يثير جدلا جديدا بمصر حول جريمة ذبح طالبة

وطنا اليوم:أثار الداعية المصري مبروك عطية جدلا جديدا بمصر بسبب تعليقه على حادثة القتل التي راحت ضحيتها طالبة ذُبحت على يد زميلها بجامعة المنصورة.

واهتز الرأي العام المصري على وقع جريمة قتل شنيعة، حيث أقدم طالب بكلية الآداب بجامعة المنصورة على طعن زميلته بسكين وذبحها لرفضها الارتباط به.

ونشر عطية مقطع فيديو عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي حمل عنوان “اسمعوا الكلام كويس.. قتيلة آداب المنصورة وحتى لا تلحقها غيرها”.

وقال الداعية المصري، في الفيديو: “لما المشايخ تكلموا عن الحجاب سمعنا من يقول حرية شخصية، سيبي المهفهف على الخدود يطير وإلبسي محزق، هيصطادك اللي ريقه بيجري ويقتلك”.

وأضاف: “المرأة والفتاة تتحجب عشان تعيش، وتلبس واسع عشان متغريش، لو حياتك غالية عليكي اخرجي من بيتك قفة، لا متفصلة ولا بنطلون ولا شعر على الخدود، عشان وقتها هيشوفك اللي ريقه بيجري ويدبحك.. دا واقع”، وتابع: “غض البصر للرجال المحترمة”.

وعن الطالبة التي قتلت قال: “الله يرحمها ويجيبله (القاتل) طعنة من فوق سبع سموات وينتقم منه، ويكون في قصاص عادل يبرد نار أمها ووالدها، واللي راح راح”.

وأثار التعليق موجة جدل واسعة، حيث هاجم نجم كرة القدم السابق أحمد حسام “ميدو” الداعية مبروك عطية مطالبا بحبسه، معتبرا تصريحاته تحريضا ضد المرأة، قبل أن يُطلق وسما على “تويتر” باسم #محاكمه_مبروك_عطيه، حيث طالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بمقاضاة الداعية عطية جراء تصريحاته.

بدورها، قالت رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر مايا مرسي، عبر حسابها على “فيسبوك”: “تذكروا وقوفكم أمام الله.. ارفعوا أياديكم عنّا نختصمكم أمام الله في الإخوة، ونتقدم ببلاغ للنائب العام ضدكم في الدنيا”.

وأضافت: “نريد وقف خطاب الكراهية والعداء والإرهاب.. دماء هذه الفتاة وغيرها في رقبة كل من خرج علينا في وسائل الإعلام والدراما بأعمال غير مسئولة تحرّض على مثل هذه الجرائم، دماء هذه الفتاة وغيرها في رقبة كل من يبرر الجريمة، دماء هذه الفتاة وغيرها في رقبة كل رجل دين خرج وتكلم عن ملابس البنات واستباح أمنها”.

وتابعت: “خرجت علينا يا شيخ مبروك بخطاب يُرهب بنات مصر وسيداتها لا يوجد مظهر ولا ملبس يبرر جريمة.. لدينا قانون يحمينا ونظام عدالة يحمينا وسنطالب بتطبيق القانون”.

وأعلنت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، أنها ستتقدم ببلاغ ضد عطية لأن “تصريحاته عدائية”.

وقالت أبو القمصان، خلال مداخلة على قناة “صدى البلد”: “السيدات لن ترتدي قفة، والقفة ترتديها أنت”، وذكرت أن “مبروك عطية يعمل على تعطيل الدستور والقانون”.

ومن جانبه، رد عطية، في فيديو بعنوان “قبل الفجر لازم نسلم الموضوع لربنا وأسمعي يا د. مايا، أنا سمعت الدكتورة مايا مرسي بتقول إنها خصيمتي عند ربنا”.

وأضاف: “تختصميني عند ربنا تقوليله أحد علماء الأزهر قال المرأة لا بد أن تتحجب، تختصميني عند ربنا تقوليله بيدعو إلى فهم البيئة وأخذ الحيطة والحذر، لا يبرر الجريمة”.