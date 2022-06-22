تعليق الضريبة .. خطة بايدن لكبح أسعار البنزين في امريكا

وطنا اليوم:سيطلب الرئيس الأميركي جو بايدن من الكونغرس الخميس، تعليق ضريبة فدرالية على أسعار الوقود التي تشهد ارتفاعا كبيرا وتثير استياء الأميركيين مدة ثلاثة أشهر، قبل أشهر قليلة على انتخابات منتصف الولاية.

وقال مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية، إن البيت الأبيض يريد تعليق الضريبة الفدرالية البالغة 18 سنتا على كل غالون (3,78 ليترات) حتى أيلول/ سبتمبر، ويدعو الولايات التي تفرض أيضا رسوما على الوقود في المحطات أن تحذو حذوه “من أجل تخفيف العبء مباشرة على المستهلكين الأميركيين الذين يعانون من أسعار بوتين”.