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بحث تعزيز العلاقات التجارية الاردنية مع البرازيل

منذ دقيقتين
بحث تعزيز العلاقات التجارية الاردنية مع البرازيل

وطنا اليوم:بحث نائب رئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب مع السفير البرازيلي لدى المملكة روي أمارال، اليوم الثلاثاء، سبل تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية وتنويع قاعدة السلع المتبادلة بين البلدين الصديقين والدور الذي يمكن ان يلعبه القطاع الخاص في ذلك.
وحسب بيان صحفي للغرفة، أكد الخطيب وجود اهتمام خاص من الاردن لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول أميركا الجنوبية، ومنها البرازيل بمختلف المجالات وبخاصة زيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع القطاع الخاص على اقامة مشروعات مشتركة.
وذكر ان حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي بلغ حوالي 419 مليون دولار أمريكي، منها 292 مليون دولار أمريكي واردات أردنية من البرازيل و126 مليون دولار صادرات أردنية الى السوق البرازيلي معظمها من البوتاس والاسمدة الزراعية.
واوضح ان الميزان التجاري بين البلدين يميل لمصلحة البرازيل حاليا، معربا عن أمله بتعزيز فرص التبادل التجاري مستقبلا، لافتا الى أهمية إعطاء الأولوية لتعزيز الاستثمارات في الأمن الغذائي وبناء خطط استراتيجية للتعاون الاستثماري المشترك في مجالات الأمن الغذائي.
واكد الخطيب أهمية تبادل الزيارات للوفود التجارية المتخصصة والمستثمرين وكذلك المشاركة بالمعارض التي تقام لدى الجانبين، وايجاد الآليات المناسبة والفاعلة لتبادل المعلومات والفرص الاستثمارية في البلدين، وأبدى استعداد غرفة تجارة عمان لنشر الفرص التجارية والاستثمارية الواردة اليها من الجانب البرازيلي وتعميمها على القطاعات التجارية والخدمية.
بدوره، أكد السفير البرازيلي اهتمام بلاده لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع الاردن، مشددا على اهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين القطاع الخاص في البلدين، سيما ان هناك رغبة لدى الجانب البرازيلي بتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، لافتا الى اهتمام بلاده بزيادة مستورداتها من السلع الأردنية خاصة الأسمدة نتيجة لتطور القطاع الزراعي في البرازيل وارتفاع كميات الإنتاج الزراعي لتعزيز الأمن الغذائي وما يقابله زيادة في الطلب على الأسمدة.
وأضاف ان التجارة بين الأردن والبرازيل نمت بشكل كبير في كلا الاتجاهين، حيث وصلت إلى ما يقرب من نصف مليار دولار في عام 2021، وان صادرات الأردن إلى البرازيل خلال الشهور الخمسة الماضية من العام الحالي نمت بنسبة 60% بينما نمت الصادرات البرازيلية للأردن في ذات الفترة بنسبة 250% وقد تضاعفت الصادرات الأردنية في السنوات الثلاث الماضية بنسبة 1600% حسب الأرقام الصادرة من الجهات البرازيلية، ما يعكس عمق الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين.
وجرى خلال اللقاء استعراض افاق التعاون في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية منها، وابدى الجانبان رغبتهما في تعزيز الشراكة والتعاون الاقتصادي والبناء على ما تم إنجازه مع وجود امكانية لزيادة الصادرات الأردنية للبرازيل وتنويعها خاصة الزيتون وزيبت الزيتون واملاح البحر الميت.
حضر اللقاء مدير عام الغرفة هشام الدويك ونائب المدير العام بشار مقبل وعدد من أعضاء نقابة تجار المواد الغذائية والمستوردين ومن الجانب البرازيلي القنصل خوسيه فيريرا والسكرتير الأول أنطونيو دي سيلفا.


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