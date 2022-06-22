التضخم في بريطانيا يرتفع لأعلى مستوى في 40 عاما

وطنا اليوم:أظهرت بيانات رسمية الأربعاء، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية دفع تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى أعلى مستوياته في 40 عاما الشهر الماضي ليبلغ 9.1%.

وجاءت البيانات متماشية مع نتائج استطلاع لآراء الاقتصاديين أجرته رويترز.

وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني “ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بالمقارنة مع انخفاضها قبل عام أسهم في زيادة كبيرة” في التضخم.

وأضاف المكتب أن أسعار المستهلكين ارتفعت 0.7% على أساس شهري في أيار/مايو.