اتفاقيات أردنية سعودية لتدعيم علاقات البلدين التجارية

وطنا اليوم:وقعت شركات أردنية وسعودية، امس الثلاثاء، في عمان، اتفاقيات تعاون تسهم في تدعيم علاقات البلدين التجارية، وبما يحقق مصالحهما العليا المشتركة.

وشملت الاتفاقيات التي وقعت في اختتام فعاليات ملتقى الأعمال الأردني السعودي، مساء اليوم، اتفاقية تطوير عقاري بين مجموعة الشغدلي لتطوير المشاريع السياحية والتجارية والخدمية والمقاولات الانشائية السعودية وشركة المتحدون للقانون والتحكيم الأردنية.

ووقعت هيئة الطاقة الذرية الأردنية ممثلة بالمفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب عقد تدريب كوادر مع شركة النظائر الحديث للتصنيع السعودية.

كما تم توقيع عقد بين شركة كيمياء ينبع للصناعة (كيميان) السعودية والشركة الهندية الأردنية لتوريد حمض الفوسفوريك لأنتاج مدخالات الأعلاف الحيوانية.

كما جرى على هامش اختتام الملتقى الذي نظمته غرفة تجارة الأردن، توقيع اتفاقية بين شركة البركة للاستيراد والتصدير، مع مجموعة درة الهايل للمنتجات الورقية.

كما وُقّعت اتفاقية تعاون لمعالجة نفايات وبقايا عصر الزيتون بين مصنع نقاء الزيتون السعودي وشركة الأخطبوط التجارية الأردنية.

ووقعت شركة إسمنت المنطقة الشمالية السعودية اتفاقية مع شركة النجوم البيضاء لأستثمارات التعدين الأردنية.

كما تم توقيع اتفاقية بين شركة الكرم لصناعة السجاد والموكيت الاردنية، وشركة الموركي وبلخدر المحدودة السعودية.

ووقعت شركة منصة عمرة واي السعودية مذكرة تفاهم مع شركة مدريد للحج والعمرة الأردنية